BM'den Rusya'ya 'Ukrayna'da tecavüz' suçlaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, Rusya'nın Ukrayna'da "askeri strateji" olarak tecavüzü kullandığını ve bunun, savaşın kurbanlarını insanlıktan çıkarmak için kasti bir taktik olduğunu söyledi.

Perşembe günü Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Patten, "Kadınlar günler boyunca alıkonulup tecavüze uğruyorsa, küçük erkek çocuklarına ve erkeklere tecavüz başladıysa, cinsel organların kesildiği bir dizi olay gördüyseniz, kadınlar Viagra'yla donatılan Rus askerlerini anlatıyorsa bu açıkça bir askeri stratejidir" dedi.

Patten, BM uzmanlarının Ukrayna'da istilanın başladığı şubattan beri yüzden fazla tecavüz veya cinsel saldırı vakası kaydettiğini hatırlattı. Eylül sonunda yayımlanan rapora göre cinsel şiddet mağdurlarının yaşının 4 ila 82 olduğunu vurguladı.

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16/10/2022 09:51