BM'den Sınır Kapılarıyla İlgili Açıklama

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28/02/2020

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BM'den Sınır Kapılarıyla İlgili Açıklama

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, Rum Yönetimi'nin, "4 sınır kapısını, korona virüsüne karşı alınan tedbirler çerçevesinde geçici olarak kapama kararını" kendilerine bildirdiğini açıkladı.

Açıklamada, liderlerin, virüsün dağılmasını engellemeye yönelik tedbirleri görüşmek amacıyla İki Toplumlu Sağlık Komitesi'yle 3 Şubat'ta toplantı yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, taraflara, yakın işbirliğini halk sağlığıyla ilgili olası acil durumlarda sürdürmeleri ve birbirlerine yardım etmeye hazır olmaları çağrısı da yapıldı.

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu, 9 sınır kapısından Lokmacı, Bostancı, Aplıç ve Derinya'nın geçici olarak kapanması kararı almıştı.

28/02/2020 20:26
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TAGS: BM, Sınır Kapı
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