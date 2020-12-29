BM'den Suudi Arabistanlı kadın aktivistin hapis cezasına mahkum edilmesine tepki

OHCHR'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2,5 yıldır tutuklu bulunan Hezlul'un erken tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktiviste 5 yıl 8 ay hapis

Açıklamada, "Zaten 2,5 yıldır keyfi olarak gözaltında tutulan Hezlul'a 5 yıl 8 ay hapis cezası verilmesi ayrıca derinden rahatsız edici. Erken tahliyenin mümkün olduğunu düşünüyoruz ve bunu şiddetle teşvik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan merkezli "Sabq" gazetesinde yer alan haberde, Hezlul'un "terörle mücadele kapsamında suç kabul edilen faaliyetlerde bulunmak, terörü finanse etmek ve dış desteklerle rejimi değiştirmeye çalışmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Suudi Arabistan'da yargılanmasına 10 Aralık'ta başlanan kadın aktivistin acilen serbest bırakılması ve kendisine yöneltilen "asılsız" suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Hezlul, Suudi Arabistan'da kadın haklarının durumuna ilişkin gözlemlerini paylaşmak için Şubat 2018'de BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) ile bir araya gelmişti.

Hezlul'un CEDAW ile görüşmesinden üç ay sonra Mayıs 2018'de gözaltına alınması dikkat çekmişti.

Bazı insan hakları örgütleri, aktivist Hezlul'un işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise bu iddiaları yalanlamıştı.

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29/12/2020 10:25