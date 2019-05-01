BM'den Venezuela'da Taraflara İtidal Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'da tüm taraflara maksimum itidal göstermesi ve şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Guterres'in Venezuela'daki gelişmeleri endişeyle yakından izlediğini söyledi.

Guterres'in Venezuela'da tüm taraflara maksimum itidal göstermesi ve ve şiddetten kaçınılması çağrısında bulunduğunu belirten Dujarric, BM'nin taraflarla temasta olduğunu belirtti.