BMGK çatışmalara uzun aralar verilmesini öngören tasarıyı kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara" verilmesi talep edilen karar tasarısını kabul etti. Tasarıda, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların ellerindeki tüm rehineleri serbest bırakması yönünde çağrı da yer aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti.

Tasarıda, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların ellerindeki tüm rehineleri serbest bırakması yönünde çağrı da yer aldı.

Kabul edilen tasarıyı Malta hazırladı. Veto edilen önceki metinlerde yer alan "ateşkes" kelimesi yerine "acil ve uzatılmış ara" ifadesi tercih edildi.

Tasarıya 12 ülke lehte oy kullanırken, ABD, İngiltere ve Rusya "çekimser" kaldı. Tasarıya "hayır" oyu veren ülke olmadı.