BMGK üyeleri, UNIFIL personeli ve tesislerine saygı duyulmasını istedi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, tüm taraflardan BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personeline ve tesislerine saygı duyulmasını talep ederek, son günlerde UNIFIL'e yönelik saldırılardan derin endişe duyduklarını belirtti.

Konseyin dönem başkanı İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, BMGK'de düzenlenen kapalı Lübnan oturumunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat'ta gerginliğin arttığına dikkati çeken Baeriswyl, BMGK üyelerinin UNIFlL tesislerine son günlerde açılan ateşten derin endişe duyduğunu aktardı.

Baeriswyl, bazı barış gücü askerlerinin yaralandığını anımsatarak, "BMGK üyeleri, UNIFIL personeline ve tesislerine saygı duyulmasını talep ediyor, BM barış güçleri ve tesislerinin hiçbir zaman hedef alınmaması gerektiğinin altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

BMGK üyelerinin UNIFIL'e desteklerini yinelediğini vurgulayan Baeriswyl, aynı zamanda BMGK üyelerinin sivil ölüm, yıkım ve yerinden edilenler için endişelerini dile getirdiklerini kaydetti.

Baeriswyl, BMGK üyelerinin tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulunduğunu belirterek, BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı duyulması gerektiğini vurguladıklarını aktardı.

- İsrail, UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.