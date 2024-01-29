BMGS’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi UNFICYP karargahını ziyaret etti...

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, ara bölgedeki UNFICYP karargahını ziyaret etti. Cuellar, Kıbrıs’taki ilk ziyareti kapsamında yarın iki liderle ve ayrıca çeşitli sivil toplum grupları ile bir araya gelecek.

Bugün Kıbrıs’a gelen BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, BM kontrolündeki ara bölgede bulunan karargahta, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart tarafından karşılandı.

BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilcisi, adada iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına dair ortak zemin arayışında bulunmak üzere adaya ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.