BM’in ‘sınırları aç’ çağrısına Ürdün’den ret cevabı

Ürdün, Birleşmiş Milletler’in Suriyeliler için sınır kapılarının açılması talebine olumsuz yanıt verdi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, BM’in Suriyeliler için sınır kapılarının açılması talebini kabul etmediklerini söyledi.

Guneymat, ülkesinin, çıkarlarına uymayan herhangi bir tehlikeden kaçınmak ve güvenliğin korunması amacıyla sınırların kapalı tutulması kararı aldığını ifade etti.

Guneymat, sığınmacılara insani yardım ve Suriye’nin güneyindeki krizi sonlandırmaya dönük siyasi çözüme ulaşmak için baskı yapmanın da BM’nin konuya ilişkin rolleri arasında olduğunu hatırlattı.

Çözümün sınırların açılması olmadığına dikkati çeken Guneymat, “Aslolan sorunun temelini çözmeye dönük bir siyasi çözüm bulmaktır. Ürdün, Suriye sınırları içinde sığınmacılara insani yardımları ulaştırmak konusunda insani görevini yerine getirmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, Ürdün’e sınır kapılarını acilen sivillere açması çağrısı yapmıştı.

AA