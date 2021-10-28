BM’nin Kıbrıs’a temsilci ataması konusunda “İngiliz önerisi gündemde” iddiası

Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin ilerleyebilmesi için BM Genel Sekreteri tarafından bir temsilci atanması konusunda İngiliz formülünün gündemde olduğu, BM Genel Sekreteri’nin, herhangi bir unvana sahip olmaya birini ataması konusunda diplomatik girişimlerin sürdüğü iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “İngilizlerden Yeni Uzlaştırıcı Fikir-Öneri: ‘Özel’ ve “Kişisel’ İbareleri Gidiyor Sadece ‘Temsilci’ İbaresi Kalıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs sorununun çözümü sürecinin ilerleyebilmesi adına İngiltere’nin yeni bir öneriyi gündeme getirdiğini, önerinin iki taraf arasında orta yolu bulmayı hedeflediğini yazdı.

Gazete, İngiltere ve diğer Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin, BM Genel Sekreteri’nin temsilci ataması konusunda yaşanan çıkmaza son vermek adına çaba sarf ettiklerini ve çıkmazın aşılması adına, BM Genel Sekreteri’nin atayacağı kişinin “özel” veya “kişisel” unvanlarını taşımaması, sadece “temsilci” sıfatına sahi olması önerisinde bulunduklarını öne sürdü.

Tarafların bu öneriden haberdar olduklarını ve Kıbrıs Rum tarafının bu öneriye verdiği ilk tepkinin, Genel Sekreter’in atayacağı kişinin unvanının değil kendisine tanınacak yetkilerin önemli addedildiğini vurgulayan gazete, Kıbrıs Rum tarafının ne kastettiğinin gayet açık olduğunu, Kıbrıs Türk tarafının ise, yeni atanacak temsilcinin Jane Holl Lute düzeyinde, yani minimum yetkide olmasını istediğini savundu.

İngilizlerin ise, “adadaki tarafların, temsilcinin görev ve yetkilerini kendi bakış açılarıyla değerlendirebilmelerini sağlamak adına temsilcinin görev ve yetkileri konusunda “yapıcı belirsizlik” çerçevesinde hareket etmeleri olasılığının bulunduğunu” öne süren gazete, Kıbrıs Rum tarafının ise, atanacak temsilcinin görev ve yetkilerindeki olası belirsizliğin BM Genel Sekreteri’nin görev ve yetkilerinde de belirsizliğe yol açmasından endişe ettiğini vurguladı.

Gazete haberinin devamında ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın TAK’a yaptığı açıklamaları yansıttı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “BM Genel Sekreteri’nin Temsilci Ataması Konusunda Güvenceler Temelinde Değerlendirmeler” başlığı altında verirken, Genel Sekreter’in temsilci ataması konusunda elle tutulur hiçbir gelişme olmadığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının, Genel Sekreter’in atama yapacağı konusunda umutla beklemekte olduğunu belirtirken şu ana kadar elle tutulur tek şeyin ise “bununla ilgili verilen garantiler olduğunu” öne sürdü.

Gazete haberinin devamında da Tatar’ın açıklamalarını yansıttı.

Politis ise konuya ilişkin haberini, “Kıbrıs Sorununda Bir Şeyler Oluyor” başlığı atında verirken, “Fileleftheros” gazetesiyle benzer iddialarda bulundu.

Kıbrıs soruna ilişkin “özel temsilci” atanması konusunda son günlerde bir hareketlenme olduğunu ve BM Genel Sekreteri’nin, özel veya kişisel unvan taşımayacak bir temsilci atama girişiminin var olduğunu öne süren gazete, taşıyacağı unvandan ziyade görev ve yetkilerinin ne olacağına önem veren Rum tarafının ise bu öneriyi kabul ettiğini iddia etti.

Tatar’ın açıklamaları da gazetenin haberinin devamında yer aldı.

Alithia gazetesi ise haberinde, “İlk 40 Maraşlı Geri Dönmek İstedi - Tatar’dan Kapalı Bölge Maraş Konusunda Bomba Açıklamalar” başlıklarını kullandı.

Tatar’ın açıklamalarına geniş yer veren gazete, temsilci atanması konusuna ise değinmedi.

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28/10/2021 14:35