BMW 8 Serisi üzerini çıkarttı!

Markanın ikinci jenerasyon 8 Serisi otomobili üzeri açık versiyonuyla dinamik ve konforlu sürüşü müşterilerinin beğenisine sunuyor. Dört koltuklu otomobil, alışkın olduğumuz soft yani yumuşak, kumaş tavandan oluşuyor. Üzeri açılan otomobillerde, tavan mekanizmasının açılıp kapanması için özel olarak geliştirilen elektrik motorları genellikle ağırlıklarıyla dikkat çeker. BMW markası ise bu ağırlığı en aza indirdiğini savunuyor!

8 Serisi Convertible’nin yumuşak tavanı 15 saniyede açılıp kapanabiliyor ayrıca 50 km/s hızla giderken bu operasyonu yerine getirebiliyorsunuz. Tavan kumaşının rengini ise siyah ya da antrasit gri renklerinde tercih edebiliyorsunuz.

Markanın sürüş iştahınızı kabartan gelenekselleşmiş tasarım dili, 8 Serisi’nin Convertible versiyonunda da karşınıza çıkıyor. Tanıtım kullanılan M850i xDrive kodlu model M-Performance detaylarıyla daha agresif ve dinamik bir görünümde. Otomobil, coupe kardeşiyle tavan hariç aynı detaylara sahip… 8 Serisi’nin uzun burunlu, iri gövdesi soft tavanla buluştuğunda bir otomobilden ziyade lüks bir yatın güvertesini andırıyor.

8 Serisi Convertible’nin arkasına baktığınızda ise özellikle bagaj kısmının alçak konumlandırıldığını fark ediyorsunuz.

Otomobil, M850i xDrive 530 beygir güç üreten V8 motor ve 840d xDrive dize 320 beygir güç üreten iki farklı motorla pazar sunulacak. Her iki motorunda güçlerini 8 ileri tam otomatik şanzıman dört tekerleğe birden iletecek.

BMW 8 Serisi, M8 ve M8 GTE modellerinden kazanılan tecrübelerle geliştirildi. Otomobilin yere yakın olan ağırlık merkezi, alüminyum, magnezyum ve karbon fiber takviyeli plastik materyalleri, (CFRP) hafif ve aerodinamik olmak üzere geliştirilmiş.

Otomobilde kullanılan Adaptif M Süspansiyonları, entegre aktif direksiyon ve geniş tabanlı lastikler standart! M-Sport diferansiyel ise M850i xDrive Convertible ve 840d xDrive Convertible’de opsiyonel olarak satın alınabiliyor.

8 Serisi Convertible’da Adaptif LED farlar ve stoplar standart olarak sunuluyor. Ayrıca BMW Laserlight farları da opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. Laser farlar görüş mesafenizi 600 mt olarak genişletiyor.