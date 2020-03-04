BMW logosunu değiştirdi!

Almanya'nın köklü otomotiv şirketi BMW, sürpriz bir karara imza atarak 23 yıl sonra logosunu değiştirdi. İşte BMW'nin yeni logosu ve anlamı...

Geçtiğimiz yıl Volkswagen'in yaptığı değişikliğin ardından bu kez de bir başka Alman otomotiv devi BMW, logosunu değiştirmeye karar verdi. Şirket en son 1997 yılında benzer bir değişikliğe gitme kararı almıştı. Bu kararın üzerinden tam 23 yıl sonra yeni logo tanıtıldı.

Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı. Söz konusu logoya ilişkin açıklamada bulunan BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer, "Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor" dedi.

BMW'NİN YENİ LOGOSU NE ANLAMA GELİYOR?

BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmişti.

04/03/2020 23:01