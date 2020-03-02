Boateng: Beşiktaş ile 2 yıldır görüşüyordum

Siyah-beyazlı takımın 32 yaşındaki yıldızı Kevin-Prince Boateng, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’a geldikten sonra biraz şaşkınlık yaşadığını belirten Boateng, “Beşiktaş'ın büyüklüğünü herkes biliyor ama içine girmeyince bazı şeyleri göremiyorsunuz. İçeri girdikten sonra ise buradaki profesyonellik seviyesinin çok yüksek olduğunu, yapısının sağlam temellere dayandığını gördüm. Bu durum aynı zamanda insanların omzunda kuvvetli bir baskının ve yapılacak çok iş olduğunu da gösteriyor” diye konuştu.

Transferinden önce Beşiktaş ile 2 yıldır görüşme halinde olduğunu dile getiren yıldız futbolcu, “Türkiye ve Beşiktaş'ı her zaman için öncelik olarak görüyor ve buraya gelmek istiyordum. Berlin'de beraber büyüdüğüm birçok Türk ve Beşiktaş taraftarı arkadaşım vardı. Transferimin ardından hemen hemen hepsi mesaj yolladı, ‘nihayet eve gidiyorsun' dediler ve çok mutlu oldular. Doğrusunu söylemek gerekirse teklif geldikten sonra çok düşünmedim. Menajerime ‘teklifi kabul edelim, bir yolunu bul ve gidelim' dedim. Neticesinde de buraya gelme kararını verdik” şeklinde konuştu.

“FUTBOLCULARDA OLUMLU HAVA GÖRDÜM”

Boateng, şu ana kadar her şeyin olumlu gittiğini söyleyerek, “Biliyorsunuz Barcelona, Milan gibi dünyanın birçok büyük takımında oynadım ve bu tecrübeme dayanarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin gördüklerim içerisinde en iyilerinden olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Takımdaki ortam da harika, kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir takıma sahibiz. Geride kalan beş-altı aylık sürecin futbolcular açısından zor geçtiğini öğrendim ve bu durum bazı futbolcular üzerinde baskı ve gerginlik oluşturmuş ama Beşiktaş gibi kulüplerde bunun normal olduğunu kabul etmemiz gerekiyor çünkü hedef her zaman en yükseği. Puan tablosunda ilk üç sıranın dışına çıkıldığı andan itibaren futbolcuların üzerinde baskı oluşmaya başlıyor ama bunu tersine çevirebilme imkanı da bizim elimizde. Geride bıraktığım kısa sürede futbolcular arasında olumlu bir hava gördüm, performansımızı yukarı çekebilmemiz için bizimle sürekli ve doğru iletişim kuran bir teknik direktörümüz var. Çok sıkı çalışıyoruz ve umarım ki ligin sonunda bu emeklerimizin karşılığını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

21. haftada Gazişehir FK karşısında Beşiktaş’taki ilk golünü atmasının ardından yaşadığı duyguları da paylaşan başarılı futbolcu, “Benim için gerçekten de unutulmaz bir andı. Öncelikle şunu belirtmemde fayda var, burada bulunduğum ve Beşiktaş'ta oynadığım için kendimi çok özel ve şanslı hissediyorum. Bütün dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir taraftar kitlesi önünde ilk maçımda ilk golümü atmam tarifsiz bir mutluluk yaşattı” açıklamasını yaptı.

TRABZONSPOR MAÇI SONRASINDAKİ OTURMASINI ANLATTI

Trabzonspor ile Vodafone Park’ta 2-2 sona eren maçın ardından bir süre yedek kulübesinde oturduğunun hatırlatılması üzerine Boateng, “Sakinleşmeye ihtiyacım vardı ve bu sebeple maçın ardından bir süre yedek kulübesinde oturdum. Gerçekten çok üzüldüm ve sinirlerim bozuldu. Patlamamak ve sakinleşebilmek için orada kaldım. Bu kadar kısa zamanda bu bağ nasıl oluştu? Şöyle anlatayım; taraftarlarımız gibi ben de pozitif anlamda çılgınım. Bu duyguyu ve yoğunluğu karşılıklı olarak hissedebiliyoruz, birbirimizi anlayabiliyoruz. İtalyanca'da ‘duyguları teninde hissetmek' diye bir söz vardır ve gerçekten de bu duyguyu tenimde hissedebiliyorum. Bu sayede de bu kadar kısa bir zamanda bu yakınlığı kurmuş oldum” diye konuştu.

02/03/2020 17:52