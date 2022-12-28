Bob Marley'in torunu Joseph Mersa Marley’den kötü haber!

Ünlü sanatçı Bob Marley'in geçtiğimiz günlerde araç içinde hareketsiz halde bulunan 31 yaşındaki torunu reggae sanatçısı Joseph Mersa Marley'den kötü haber geldi. Joseph Mersa Marley'in astım krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bob Marley'in torunu Jamaikalı-Amerikalı reggae sanatçısı Joseph Mersa Marley, geçtiğimiz Salı aracında hareketsiz halde bulundu. Joseph Mersa Marley'in ölüm haberini Jamaikalı yayın muhabiri Abka Fitz-Henley bildirdi. Sahne adı Jo Mersa olan Marley'in astım hastalığı olduğu öğrenildi.

HAYRANLARI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINI YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Ünlü müzisyen Marley'in ölüm haberini alan hayranları sosyal medya hesabından yayınladığı son paylaşımının altına "Jah biliyor. Yeteneği ve zekası deliydi. Seni seviyorum kral. Seninle çalıştığıma çok sevindim" mesajlarını yazdılar.

JOSEPH MARLEY KİMDİR?

Sahne adı "Jo Mersa" olan Joseph, 2014 yılında ilk EP'si Comfortable'ı yayınlayarak kendi başına da bir müzisyen oldu. Altı şarkıdan oluşan albümde reggae müzisyenleri Wayne Marshall ve Jemere Morgan konuk sanatçı olarak yer aldı.

İkinci albümü Eternal 2021'de yayımlandı ve Busy Signal ve Melii gibi isimlerle çalıştı. Joseph, Morgan Heritage'ın Grammy ödüllü albümü Strictly Roots'ta da yer aldı.

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28/12/2022 21:45