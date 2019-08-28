Bob Ross’un tablolarının sırrı ortaya çıktı

Amerikalı ressam Bob Ross, 1983 yılında yayınlanan “Resim Sevinci” isimli televizyon programında 1000’den fazla manzara resmi çizmişti. Ancak bu tabloların nerede olduğu sanat çevrelerince büyük bir merak konusu olmuştu. Artnet yazarı Taylor Dafoe’nin haberine göre bu sorunun cevabının peşine geçen günlerde New York Times muhabirleri düştü ve sonucunda tabloların bir kısmının Smithsonian American Art Museum tarafından satın alındığı açıklandı.

Muhabirler, Bob Ross Inc.’in merkezi olan Virginia’nın Herndon kentinde, sanatçının resimlerini, kişisel eşyalarını bir depoda buldular. New York Times’ın haberine göre Bob Ross’un eserleri 22 Mart 2019 tarihinden bu yana müzenin kalıcı koleksiyonunun bir parçası. Ancak haberde, müze yetkililerinin ressamın eserlerini henüz sergilemeyi düşünmediklerinin bilgisi yer aldı.