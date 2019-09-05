Böbrek Kanseri Nasıl Teşhis Edilir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Böbrek Kanseri Nedir?

Böbrek kanseri böbrek hücrelerinizde başlayan kanserdir.

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbreklerinizin her biri yumruğunuzun büyüklüğünde, iki fasulye tanesi şeklindedir. Karın organlarının arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek yer alır.

Erişkinlerde böbrek hücreli karsinom en sık görülen kanser türüdür – kanserli tümörlerin yaklaşık% 90’nını kapsar. Diğer daha az görülen böbrek kanseri türleri de ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü adı verilen bir tür böbrek kanseri geliştirmesi daha olasıdır.

Kanser insidansı artmaktadır. Bunun bir nedeni de, günümüzde bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılıyor olmasıdır. Bu testler, daha fazla böbrek kanserinin tesadüfi keşfine yol açabilir. Birçok durumda, tümörler küçük ve böbrek ile sınırlı olduğu zaman tedavi edilmesi kolaylaşır, erken bir aşamada bulunur.

Böbrek Kanseri Teşhisi

Böbrek kanserini teşhis etmek için kullanılan testler ve prosedürler şunlardır:

Kan ve İdrar Testleri

Kan ve idrar testleri, hangi belirtiler ve semptomlarınız olduğu hakkında doktorunuza ipuçları verebilir.

Görüntüleme Testleri

Görüntüleme testleri, böbrek tümörününün veya anormalliğin görselleştirilmesini sağlar. Görüntüleme testleri bir ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT) taraması veya manyetik rezonans görüntülemeyi (MRI) içerebilir.

Böbrek Dokusunun Bir Örneğini Çıkarma (Biyopsi)

Nadir durumlarda, doktorunuz böbreğinizin şüpheli bir bölgesinden küçük bir hücre örneğini (biyopsi) çıkarmak için bir prosedür önerebilir. Örnek, kanser belirtilerini araştırmak için laboratuarda test edillir.

Böbrek Kanseri Evreleri

Doktorunuz böbrek kanseri olabilecek bir böbrek lezyonu belirlediğinde, bir sonraki adım kanserin derecesini (evresini) belirlemektir. Böbrek kanseri için evreleme testleri ek BT ​​taramaları veya başka görüntüleme testlerini içerebilir.

Daha sonra doktorunuz kansere bir aşama olarak adlandırılan bir sayı atar.

Böbrek kanseri evreleri şunlardır:

Evre I. Bu aşamada, tümör çapı 2 3/4 inç (7 santimetre) kadar olabilir. Tümör böbrek ile sınırlıdır.

Evre II. Bir evre II böbrek kanseri, bir evre I tümörden daha fazladır, ancak hala böbrek ile sınırlıdır.

Evre III. Bu aşamada, tümör çevredeki dokunun ötesine uzanır ve ayrıca yakın lenf düğümlerine de yayılabilir.

Evre IV. Kanser böbreğin dışına, lenf düğümlerine veya vücudun kemik, karaciğer veya akciğer gibi uzak bölgelerine yayılır.

Böbrek Kanseri Tedavisi

Doktorunuz ile birlikte böbrek kanseri tedavi seçeneklerinizi tartışabilirsiniz. Sizin için en iyi yaklaşım, böbrek kanseri olup olmadığına bakılmaksızın, böbreklerinize dikkat etmektir.

Böbrek Kanserinde Cerrahi Operasyon

Tümörün çıkarılması ve normal böbrek fonksiyonunun korunması amacı ile cerrahi operasyonlar, böbrek kanserleri için ana tedavidir. Böbrek kanserini tedavi etmek için kullanılan cerrahi prosedürler şunları içerebilir:

Parsiyel nefrektomi sırasında, sadece kanserli tümör veya hastalıklı doku çıkarılır (ortada), olabildiğince çok sağlıklı böbrek dokusu bırakılır. Parsiyel nefrektomi de böbrek koruyucu olarak adlandırılır

Etkilenen Böbreğin Çıkarılması (Nefrektomi)

Tam (radikal) nefrektomi, tüm böbreği, sağlıklı bir doku sınırını ve bazen lenf nodları, böbreküstü bezleri veya diğer yapılar gibi yakınlardaki ek dokuları çıkarmayı içerir.

Cerrah, karın ya da taraftaki tek bir insizyondan (açık nefrektomi) ya da batında bir dizi küçük insizyonla (laparoskopik veya robotik yardımlı laparoskopik nefrektomi) nefrektomi yapabilir.

Tümörün Böbreklerden Çıkarılması (Parsiyel Nefrektomi).

Ayrıca, böbrek koruyucu veya nefron koruyucu cerrahi olarak da adlandırılan cerrahi operasyon, tüm böbreği değil, tümörü ve çevreleyen küçük bir sağlıklı doku payını ortadan kaldırır.

Açık bir prosedür olarak veya laparoskopik olarak veya robot yardım ile yapılabilir. Böbrek koruyucu cerrahi, küçük böbrek kanserleri için yaygın bir tedavi yöntemidir ve sadece bir böbreğinizde tümör varsa bir seçenek olabilir. Mümkünse, böbrek koruyucu cerrahi genellikle böbrek fonksiyonunu korumak ve böbrek hastalığı ve diyaliz ihtiyacı gibi daha sonraki komplikasyonların riskini azaltmak için tam bir nefrektomi üzerinde tercih edilir.

Doktorunuzun önerdiği ameliyat türü, kanserinize,evresine ve sağlığınıza bağlı olacaktır. Bu operasyon cerrahi kanama ve enfeksiyon riski taşır.

Kanser böbrek ile sınırlı olduğunda, ameliyat genellikle gerekli olan tek tedavidir. Rutin takip gerekli olan her şeydir.

Böbrek Kanserinde Cerrahi Olmayan Tedaviler

Bazı insanlar için, cerrahi olmayan küçük tümörleri yok etmek için alternatif seçenekler mevcuttur. Bu seçenekler şunları içerir:

Kanser Hücrelerini Dondurmak İçin Tedavi (Kriyoablasyon)

Kriyoablasyon sırasında, ultrason veya diğer görüntü kılavuzları kullanılarak cildinize ve böbrek tümörüne özel bir içi boş iğne yerleştirilir. İğnedeki soğuk gaz, kanser hücrelerini soğutmak veya dondurmak için kullanılır.

Isı İle Kanser Hücresi Tedavisi (Radyofrekans Ablasyonu)

Radyofrekans ablasyonu sırasında, probun yerleştirilmesine kılavuzluk etmek için ultrason veya başka bir görüntüleme kullanılarak cildinize ve böbrek tümörüne özel bir prob yerleştirilir. Bir elektrik akımı iğnenin içinden ve kanser hücrelerine akarak hücrelerin ısınmasına veya yanmasına neden olur.

Bu prosedürler, bazı hastalar için avantajlara sahip olabilir ve başka cerrahi prosedürleri olmayan ve küçük böbrek tümörleri olan kişiler için potansiyel bir seçenek olabilir.

İleri ve Tekrarlayan Böbrek Kanseri Tedavisi

Vücudun diğer bölgelerine yayılan böbrek kanseri ve böbrek kanseri tedavi edilebilir olmayabilir, ancak tedavi ile kontrol edilebilir.

Böbrek Kanserinde Cerahhi Operasyon

Cerrahi operasyon, böbrek tümörünün mümkün olduğunca çoğunu çıkarmak için yapılır. Cerrahi operasyon ile tüm kanserinizi kaldıramasa bile, bazı durumlarda kanseri olabildiğince ortadan kaldırmak için yararlı olabilir. Cerrahi operasyon ayrıca vücudun başka bir bölgesine yayılmış olan kanseri gidermek için de kullanılabilir.

Bağışıklık Sisteminizde Kanserle Savaşan İlaçlar (Biyolojik Terapi)

Biyolojik terapi (immünoterapi) kansere karşı savaşmak için vücudunuzun bağışıklık sistemini kullanır. Bu kategorideki ilaçlar, vücudunuzda üretilen kimyasalların sentetik versiyonları olan interferon ve aldesleukin (Proleukin) içerir. Nivolumab (Opdivo) bazen gelişmiş renal hücreli karsinomu tedavi etmek için kullanılan bir immünoterapi yöntemidir.

Böbrek Kanserinde Hedefli Terapi

Hedeflenmiş tedaviler, böbrek kanseri hücrelerinde bulunan spesifik anormal sinyallerin çoğalmasına izin verir. Bu ilaçlar, vücudun diğer bölgelerine yayılmış böbrek kanserinin tedavisinde umut vaad ediyor.

Hedeflenen ilaçlar cabozantinib (CaboMetyx), axitinib (Inlyta), bevacizumab (Avastin), pazopanib (Votrient), sorafenib (Nexavar) ve sunitinib (Sutent), kanser hücrelerini besleyen ve damarlara nüfuz eden kan damarlarının büyümesinde rol oynayan yayılmaları içerir.

Temsirolimus (Torisel) ve everolimus (Afinitor), kanser hücrelerinin büyümesine ve hayatta kalmasına izin veren bir sinyali bloke eden ilaçları hedef alır. Araştırmacılar, belirli genlere sahip hastaların belirli hedefli tedavilere nasıl yanıt verebileceğini araştırmaya devam ediyorlar.

Böbrek Kanserinde Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için X-ışınları gibi yüksek güçlü enerji ışınları kullanır. Radyasyon tedavisi bazen kemikler ve beyin gibi vücudun diğer bölgelerine yayılmış olan böbrek kanserinin semptomlarını kontrol etmek veya azaltmak için kullanılır.

Böbrek Kanserinde Klinik Denemeler

Tümör tipine, kanser evresine ve prognozunuza(hastalığın seyri) bağlı olarak, doktorunuz sizi ilgili klinik araştırma denemeleri konusunda bilgilendirebilir. Bazı klinik çalışmalar potansiyel tedavilerin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirir. Diğer klinik deneyler, hastalığı önlemek veya tespit etmek için yeni yollar bulmaya çalışır.

Doktorunuzla, düşündüğünüz herhangi bir tedavinin faydalarını, risklerini ve olası yan etkilerini iyice konuştuğunuzdan emin olun.

Böbrek Kanserinde Alternatif Tıp

Böbrek kanserini başarılı bir şekilde tedavi etmek için tamamlayıcı veya alternatif tedaviler henüz kanıtlanmamıştır. Ancak böbrek kanseri olan kişiler tanı ve tedavi sırasında sıklıkla strese maruz kalırlar.

Kendinizi üzgün veya endişeli hissedebilir, ya da her zamanki aktivitelerinizi (uyumak, yemek yemek ya da konsantre olmak) yapmakta zorluk çekebilirsiniz.

Tedavi planınıza ek olarak, sağlık ekibinize rahatlama terapisi veya meditasyon gibi anksiyete ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilecek tamamlayıcı tedaviler hakkında bilgi alın.

Düşündüğünüz diğer tamamlayıcı veya alternatif tedavileri tartıştığınızdan emin olun, böylece riskler de dahil olmak üzere hastalık hakkında mümkün olduğunca bilgi edinirsiniz ve bu tür tedavilerin tedavi planınızı ve sağlığınızı nasıl etkileyebileceğini öğrenirsiniz.

Böbrek Kanseri ile Başa Çıkmak ve Destek

Her kişi kendi yoluna bir kanser teşhisi ile baş eder. Tanı ile gelen korku azalmaya başladığında, kanser tedavisinin ve iyileşmenin günlük zorluklarıyla başa çıkmanıza yardımcı olacak bazı yollar bulabilirsiniz.

Böbrek Kanseri ile başa çıkmak için tavsiyeler

Böbrek kanserinin tedavi kararlarını vermede rahat hissetmenizi sağlayacak kadar hastalık hakkında bilgi edinin. Ne tür bir kanseriniz var ve hangi evrede gibi konuları ve teşhisiniz hakkında doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin. Bu bilgi, tedavi seçenekleri hakkında bilgi edinmenize yardımcı olabilir.

Kanser tedavisi sırasında kendinize iyi bakın. Meyve ve sebzelerle dolu sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturun, kendinizi iyi hissettiğinizde fiziksel olarak aktif olun ve her gün dinlenmiş hissetmeniz için yeterince uyuyun.

Her gün kendinize zaman ayırın. Okumak, dinlenmek veya müzik dinlemek için harcadığınız süre, stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Duygularınızı yazabilirsiniz.

Aileniz ve arkadaşlarınızla yakın olun. Size yardımcı olmalarına, sizi dinlemelerine izin verin. Onlarla konuşun.

Psikolojik destek alabilirsiniz. Eğer bunalmış, depresif hissediyorsanız, zihinsel sağlık danışmanlığı almayı düşünün. Sertifikalı bir sosyal hizmet uzmanı, psikolog veya psikiyatrist gibi bir akıl sağlığı uzmanına başvurmayı düşünün.

Randevunuz İçin Hazırlanın

Eğer sizi endişelendiren herhangi bir belirtileriniz varsa, bir doktordan randevu alarak işe başlayabilirsiniz.. Doktorunuz kanser olduğunuzdan şüpheleniyorsa, idrar yolu hastalıkları ve rahatsızlıkları (ürolog) konusunda uzmanlaşmış bir doktora veya kanser tedavisi yapan bir doktora (onkolog) sevk edilebilirsiniz.

Bir aile üyesi veya arkadaşınızı yanınıza almayı düşünün. Bazen randevu sırasında verilen tüm bilgileri hatırlamak zor olabilir. Size eşlik eden biri, unuttuğunuz bir şeyi hatırlayabilir.

Neler Yapabilirsiniz?

Randevuyu aldığınız anda, beslenmenizi kısıtlamak gibi önceden yapmanız gereken bir şey olup olmadığını öğrenin. Doktora gitmeden önce şöyle bir liste hazırlayabilirsiniz:

Randevunuzun nedeni ile ilgili görünmeyen herhangi bir belirti dahil olmak üzere, bütün belirtilerinizi yazın.

Önemli stresler veya son yaşam değişiklikleri dahil olmak üzere önemli kişisel bilgilerinizi yazın.

Aldığınız tüm ilaçları (reçeteli ve reçetesiz), vitaminleri veya takviyeleri yazın.

Doktorunuza Sormanız Gereken Sorular

Randevunuz zaman aşımına uğrayabileceğinden sorularınızı doğru sıraladığınızdan emin olun. Doktorunuza sormanız gereken bazı temel sorular:

Böbrek kanserim var mı?

Eğer öyleyse, kanser böbreğimin ötesine yayıldı mı?

Daha fazla teste ihtiyacım olacak mı?

Tedavi seçeneklerim nelerdir?

Her tedavinin potansiyel yan etkileri nelerdir?

Böbrek kanseri iyileşebilir mi?

Kanser tedavisi günlük yaşantımı nasıl etkiler?

Benim için en iyi olduğunu düşündüğünüz bir tedavi seçeneği var mı?

Başka sağlık sorunlarına sahibim. Onlar ile birlikte nasıl en iyi şekilde yönetebilirim?

Bir uzman görmeli miyim?

Kaynak: Böbrek Kanseri Nasıl Teşhis Edilir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?