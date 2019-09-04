Böbrek Kanseri Nedir? Böbrek Kanseri Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Böbrek Kanseri Nedir?

Böbrek kanseri böbrek hücrelerinizde başlayan kanserdir.

Böbrek kanseri böbreklerde başlar. Böbreklerinizin her biri yumruğunuzun büyüklüğünde, iki fasulye tanesi şeklindedir. Karın organlarının arkasında, omurganızın her iki tarafında bir böbrek yer alır.

Erişkinlerde böbrek hücreli karsinom en sık görülen kanser türüdür – kanserli tümörlerin yaklaşık% 90’nını kapsar. Diğer daha az görülen böbrek kanseri türleri de ortaya çıkabilir. Küçük çocukların Wilms tümörü adı verilen bir tür böbrek kanseri geliştirmesi daha olasıdır.

Kanser insidansı artmaktadır. Bunun bir nedeni de, günümüzde bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları gibi görüntüleme tekniklerinin daha sık kullanılıyor olmasıdır. Bu testler, daha fazla böbrek kanserinin tesadüfi keşfine yol açabilir. Birçok durumda, tümörler küçük ve böbrek ile sınırlı olduğu zaman tedavi edilmesi kolaylaşır, erken bir aşamada bulunur.

Böbrek Kanseri Belirtiler

Böbrek kanserleri erken evrelerinde nadiren belirti ve semptomlara neden olur. Günümüzde, semptomların yokluğunda böbrek kanseri taraması yapmak için rutin testler yoktur.

Böbrek kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

Pembe, kırmızı veya kola renkli kanlı idrar.

Sırtınızda veya karnınızın yan taraflarında ağrılar.

İştah kaybı

Açıklanamayan kilo kaybı

Yorgunluk

Aralıklı ateşlenme

Ne Zaman Doktora Görünmeli?

Sizi endişelendiren herhangi bir belirtiniz veya semptomunuz varsa vakit kaybetmeden doktorunuzdan randevu alın.

Böbrek Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Birkaç risk faktörü olmasına rağmen, böbrek kanserinin en sık görülen şekli olan renal hücre kanserine neyin neden olduğu henüz açık değildir.

Doktorlar böbrek kanserinin bazı böbrek hücrelerinin DNA’larında mutasyon geçirdiğinde başladığını biliyorlar. Mutasyonlar, hücrelerin hızla büyümesini ve bölünmesini sağlar. Biriken anormal hücreler, böbreğin ötesine uzayabilen bir tümör oluşturur. Bazı hücreler parçalanabilir ve vücudun uzak bölgelerine yayılabilir (metastaz).

Böbrek Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?

Böbrek kanseri riskini artırabilecek faktörler şunlardır:

Yaşlılık

Yaşlandıkça kanser riskiniz artar.

Sigara içmek

Sigara içenler, içmeyenlerden daha fazla kanser riskine sahiptir. Bıraktıktan sonra risk azalır.

Obezite

Obez insanlar, ortalama kiloya sahip insanlara göre daha yüksek bir kanser riskine sahiptir.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

Yüksek tansiyon, kanser riskinizi artırır.

Böbrek yetmezliği tedavisi

Kronik böbrek yetmezliğini tedavi etmek için uzun süreli diyaliz alan kişilerde, kanser gelişme riski daha yüksektir.

Bazı kalıtsal sendromlar

Bazı kalıtsal sendromlar ile doğanlar, von Hippel-Lindau hastalığı, Birt-Hogg-Dube sendromu, yumrulu skleroz kompleksi, kalıtsal papiller renal hücre karsinomu veya ailesinde böbrek kanseri olanlarda olduğu gibi, kanser riskinde artışa neden olabilir.

Böbrek kanserinin aile öyküsünde olması

Kalıtsal bir sendromun yokluğunda bile, aile öyküsünde kanser olan kişilerde kanser riski daha yüksektir.

İşyerinde belirli maddelere maruz kalma

Bu, örneğin kadmiyum veya spesifik herbisitlere maruz kalmayı içerebilir.

Böbrek Kanserini Önleme

Sağlığınızı iyileştirmek için adımlar atmak, böbrek kanserine yakalanma riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir.

Böbrek kanserine yakalanma riskini azaltmak için şunları deneyebilirsiniz:

Sigarayı bırakmak

Sigara içiyorsanız bırakın. Destek programları, ilaçlar ve nikotin replasman ürünleri dahil olmak üzere sizin için birçok seçenek vardır.

Sağlıklı bir kiloya sahip olmak

Sağlıklı bir kiloyu korumak için çalışın. Aşırı kilolu veya obez iseniz, her gün tükettiğiniz kalori sayısını azaltın ve haftanın birçok günü fiziksel olarak aktif olmaya çalışın. Kilo vermenize yardımcı olmak için doktorunuza diğer sağlık stratejiler hakkında danışın.

Yüksek tansiyonunuzu kontrol edin

Bir sonraki randevunuzda doktorunuza tansiyonunuzu kontrol etmesini isteyin. Tansiyonunuz yüksekse, düşürmek için seçenekleri tartışabilirsiniz. Egzersiz, kilo kaybı ve beslenme değişiklikleri gibi yaşam tarzı önlemleri size oldukça yardımcı olabilir. Bazı kişilerin tansiyonlarını düşürmek için ilaç almaları gerekebilir. Seçeneklerinizi doktorunuzla tartışın.

Böbrek Kanseri Nedir? Böbrek Kanseri Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?