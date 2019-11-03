Böbrek taşlarına doğal çözüm yolu

Ülkemiz şifalı bitkiler yönünden tam bir hazinedir. Bu hazinenin en kıymetli parçalarından gilaburu, Kuzey ve Orta Anadolu'da orman kenarlarında yetişir ve özellikle Kayseri'de üretilip geleneksel bir içecek olarak tüketilir. Eylül-Ekim ayları arasında hafifçe yumuşamaya başlayan bu meyvenin yine bu aylar içinde toplanması gerekir. Eğer geç kalınırsa meyvelerin rengi koyulaşır ve tadı acılaşır.

AĞRILARA İYİ GELİR

Popülerliği giderek artan gilaburu, dünya genelinde kullanılan tıbbi bir bitkidir. Taze meyvelerden elde edilen gilaburu özsuyu, böbrek kumu ve taşlarını eriterek idrar yoluyla vücudumuzdan atılmasını sağlar. Ayrıca gilaburu menstural düzensizlik (adet düzensizliği) ve ağrılarda da yaygın olarak kullanılır.

NASIL HAZIRLANIR?

Bu mucize bitkiden fayda sağlamamız için özsuyunu hazırlamak gerekir. Bu çok kolaydır. Toplanmış meyveler suyla iyice yıkanır.10-15 derece arası bir sıcaklıkta temiz bir kap içinde üç ay boyunca bekletilir. Bu süre sonunda içilecek kadar bir kısım beklemiş meyveyi bir kese içine koyarak sıkmak gerekir. Bu yolla meyvenin özsuyu elde edilebilir. Her kullanımda bir bardak özsu çıkacak kadar taze meyvenin sıkılması önerilir. Çünkü taze tüketmek görülecek faydayı artırır. Gilaburu ayrıca gıda takviyesi olarak da doktora danışılarak kullanılabilir.

NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Gilaburu özsuyu, günde bir bardak olacak şekilde gece son idrardan sonra içilir. Böylece idrar yollarının temizlenmesi, böbrek taşı ve kumun eritilmesi hızlanır. İdrar çıkışında gözle görülür artış sağlanır. Bir ay boyunca kullanılması gerekir. Toplam kullanım süresinin iki ayı geçmemesi önerilir. Bu süreç mutlaka doktor bilgisi dahilinde olmalıdır. Gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

03/11/2019 15:11