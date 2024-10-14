Böbreklere zararlı 4 alışkanlık: Diyalize sürükleyebilir

Böbrekler vücudumuzun doğal filtreleridir ve vücudumuzun en iyi besinleri almasını ve bizim için kötü olan toksinleri ortadan kaldırmasını sağlar.

Su, tuz ve temel mineraller arasında hassas bir denge sağlayan sağlıklı böbrekler, kan basıncını düzenlemeye ve bir dizi kronik rahatsızlığı önlemeye yardımcı olur. Ancak böbrekler verimli bir şekilde çalışmayı bıraktığında diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalıklar geliştirme riski altında olabilirsiniz.

Kötü yaşam tarzı alışkanlıkları böbrek sağlığını bozabilir ve bu aşırı idrara çıkma, yorgunluk, şiş gözler ve kaşıntı gibi semptomlarda belirgin olabilir.

Daha iyi böbrek fonksiyonu için sodyum ve potasyum oranı düşük, lif oranı yüksek yiyecekler tüketilmelidir.



Böbrek sağlığınızı korumak için kaçınmanız gereken günlük hatalar şunlardır:

YETERLİ SU İÇMEMEK

Böbreklerinizin sağlığını korumak için iyi su içmeniz çok önemlidir. Su içmekten kaçınırsanız, böbrekleriniz kandaki atıkları filtreleyemeyebilir ve toksinleri idrar şeklinde serbest bırakamayabilir.

Suyu düzgün bir şekilde içmediğinizde, böbrekleriniz etkili bir şekilde çalışmak için yeterli sıvıya sahip olmaz. Böbrek taşı geliştirme riskini artırabilir.

SİGARA İÇMEK

Sigara içmek böbreğiniz için en zararlı uygulamalardan biridir. Akciğerleriniz için kötüdür ve böbreklerinizi etkiler. Böbreklere giden kan akışını yavaşlatır ve toksinleri filtreleme işlevlerini azaltır. Yüksek tansiyon ve böbrek kanseri riskini artırır. Sigarayı bırakmak böbrek hastalıkları riskini azaltabilir.

AŞIRI TUZ ALIMI

Tuz, kan basıncını artıran ve böbrekteki damarlara zarar veren iyot içerir, bu da işlevini yerine getirmesini ve toksinleri atmasını zorlaştırır. Tuz alımınızı azalttığınızda böbreğinizi koruyabilirsiniz; etkili bir şekilde çalışabilir.

AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİ

Çok fazla şeker tükettiğinizde, böbrek hastalığı için önemli risk faktörleri olan obeziteye ve diyabete yol açabilir. Kan şekeri seviyeniz yüksekse, böbrekteki kan damarlarınıza kolayca zarar verebilir; böbreğiniz düzgün çalışmaz. Şeker seviyenizi azaltarak böbrek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

BU BELİRTİLRİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Birçok kişi böbrek hastalığının erken belirtilerini genellikle görmezden gelir ve daha sonra pişman olur. Sağlık kontrolüne gitmeyi geciktirirler veya böbrek sağlığını korumak için herhangi bir işlem yapmazlar.

Bu, böbreğe ciddi zararlar verebilir. Böbrek rahatsızlığınızın erken evrelerinde sağlık uzmanınıza giderseniz, böbrek fonksiyonunuzu düzeltmek için size uygun önlemler önerebilirler.