Bocce de şampiyonlar Belirlendi

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler ve Kadınlar Ferdi Bocce Şampiyonası dün akşam oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Erkekler günün ilk maçında galibler grubunda Yenal ve Ateş karşılaştı.Seyir zevki son derece yüksek olan maçı kazanan Yenal oldu..Ateş işe mağlublar grubuna düşerek Halit Çağmanı yenen Recep Ruh'la karşılaştı.

Recep karşısında 9-2 kazanan Ateş tekrardan finalde Yenal'ın rakibi oldu. Final maçına adı gibi Ateş gibi başladı ve 9 - 0 öne geçti.Yenal ise tecrübesi ile maçı 9-7 ye getirse bile Ateş maçı 12-7 alarak üst üste 2. kez ferdi şampiyon oldu. Yenal Senin ikinci gelirken, Recep Ruh üçüncü Halit Çağman ise dördüncü geldi.

KADINLARDA MUTLU SONA GÜLDEN ULAŞTI

Kadınlar yarı final ilk maçında ise Mürüde ile İlgen karşılaştı. Turnuvanın sürpriz oyuncusu İlgen maça iyi başlamasına rağmen Mürüde geriden gelerek maçı 9-8 alırken, Gülden de takım arkadaşı Serpili 9- 2 yenerek finale kaldı.

Final maçına oldukça konsantre başlayan Gülden harika yaklaşma atışları ile maçı kopardı ve 12-4 kazanarak 2021 yılı Ferdi Bocce Şampiyonu oldu. Mürüde Erzen ikinci gelirken, Serpil Kızıldere turnuvayı üçüncü tamamladı.

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03/09/2021 12:59