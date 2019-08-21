Bocce Takımı Uluslararası Turnuvaya Katılıyor

Bocce Milli Takımı 21-25 Agustos tarihleri arasında Slovakya'da gerçekleşecek olan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılıyor.

Kafile başkanlığını Federasyon Başkanı Hasan Senin'in yapacağı ekipte Halit Çağman,Hakan Topal ve Ateş Erzen Milli Takım sporcuları olarak yer alıyor.

İtalya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Çekya, Almanya, İsviçre ve Polonya gibi ülkeleri temsil eden takımlar da turnuvaya katılacak.

Bocce'de Avrupa da boy gösterme hedefinde olduklarını açıklayan Başkan Senin, bu turnuvanın kendileri için büyük önem arz ettigini belirtti.