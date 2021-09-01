Bocce’de Ferdi Şampiyona Başladı

Herkes için Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler ve Kadınlar Ferdi Bocce Şampiyonası Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan Bocce sahasında başladı.

4 grupta isviçre sistemi ile oynanan Erkekler kategorisi sonucu Recep Ruh, Halit Çağman, Remzi Öztenekecioğlu ve Yenal Senin grupları lider tamamlerken, Ateş Erzen, Önder Kal, Mustafa Oymacı veOrçun Latifoğlu grup ikinci olarak ilk sekize kalmayı başardı. Turnuvanın ikinci gününde bu 8 sporcu çift maçlı eleme sistemi ile maçlara devam edecek.

KADINLARDA GRUP MAÇLARI DEVAM EDİYOR

Kadınlar şampiyonası ise 2 grupta gerçekleşen maçlar ile devam ediyor. İlk günün ardından Gülden Gökalp B grubunu lider tamamlerken, Mürüde Erzen, Serpil Kızıldere ise maçlarından galip ayrıldı. Turnuvada bugün grup maçları tamamlanacak ve gruplarda ilk 2 sırayı alan sporcular yarı finale yükselecek.

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01/09/2021 10:15