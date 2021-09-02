Bocce’de Yarı Finalistler Belirlendi             

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler ve Kadınlar Ferdi Bocce Şampiyonası ikinci günü dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Erkeklerde günün ilk maçında Yenal rakibi Önder’i 9-0, yenerken ikinci maçında ise Orçun’u 9-4 yenen Halit’le karşılaştı. İki Yakın Doğu Üniversitesi sporcusunun karşılaşmasında ise 9-6’lık skorla Yenal oldu ve adını yarı finale yazdırdı.

Son ferdi şampiyon, Deniz Plaza sporcusu Ateş ise zorlandığı maçta önce Remzi’yi 7-6 daha sonra takım arkadaşı Recep’i 9-5 yenerek yarı finale kalan diğer sporcu oldu.

Oldukça çekişmeli maçların gerçekleştiği mağluplar grubundan ise Recep ve Halit rakiplerini yenerek yarı finale kalan diğer iki sporcu oldu.

KADINLARDA FİNAL GÜNÜ

Kadınlar kategorisinde ise turnuvanın süpriz ismi Girne Üniversitesi sporcusu İlgen oldu. Gruplarda oynağı maçlarda 2 galibiyet 1 yenilgi yaşayan İlgen yarı finale kalarak ilk sezonunda büyük bir başarıya imza atarken rakibi ise Hicran ve Serpil’I yenen Balıkesir Spor Kulübü sporcusu Mürüde oldu.

Diğer maçlarda ise Gülden B grubu liderliğini alarak A grubu ikincisi Serpil ile eşleşti.

Bu habere tepkiniz:



02/09/2021 10:09