Bodo/Glimt'in 37 maçlık yenilmezlik serisini Roma bitirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Roma, Bodo/Glimt'i Tammy Abraham ve Nicolo Zaniolo'nun (3) golleriyle 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bodo/Glimt, aldığı bu yenilgiyle 37 maç sonra kaybetti.

İtalya Serie A'da ilk dört mücadelesini sürdüren Roma, Olimpiyat Stadı'nda Bodo/Glimt'i ağırladı.



İlk maçı 2-1 kaybeden Roma, rövanş maçına hızlı bir başlangıç yaptı ve Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. 23'te farkı ikiye çıkartan Nicolo Zaniolo, 29'da skoru 3-0'a getirdi ve devreye, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle girildi.



İkinci yarıya da baskılı başlayan İtalyan ekibinde Nicolo Zaniolo, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydetti. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken Roma, yarı finale yükselerek Leicester City'in rakibi oldu.

37 maçlık seri İtalya'da bitti

Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Priştine'yle oynadığı ilk maçı kaybeden Bodo/Glimt, o maçın ardından üst üste 37 maçta rakiplerine mağlup olmadı.



Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ve grubunu yenilgisiz tamamlayan Bodo/Glimt, sonraki turlarda Celtic ve AZ Alkmaar'ı da eleyerek çeyrek finale kaldı.

Gruptaki rakibi Roma ile bir kez daha eşleşen Norveç ekibi, sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazansa da ikinci maçta rakibine farklı mağlup oldu ve 37 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.



Norveç ligi Eliteserien'de iki hafta önce başlayan yeni sezonda Bodo/Glimt, ilk iki haftada bir galibiyet ve bir beraberlikle 4 puan topladı.

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15/04/2022 09:16