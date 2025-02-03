Bodrum FK'da Volkan Demirel için ayrılık kararı

Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi sona eriyor.

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Bodrum FK'nın Volkan Demirel'le yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

İsmet Taşdemir'in yerine göreve gelen Volkan Demirel, Bodrum FK'nın başında Süper Lig'de çıktığı 11 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Demirel, Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bodrum FK bu süreçte ligde 3 beraberlik alırken 7 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Bodrum FK, Süper Lig'de topladığı 16 puanla 17. sırada yer alıyor.