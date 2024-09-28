Bodrum'da 30’u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 30’u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.

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28/09/2024

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Bodrum'da 30’u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı


Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 30’u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından 3 ayrı lastik botta 30’u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. 

28/09/2024 15:42
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TAGS: haber, kıbrıs
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