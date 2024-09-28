Bodrum'da 30’u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 30’u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.
28/09/2024
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 30’u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Ekipler tarafından 3 ayrı lastik botta 30’u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.28/09/2024 15:42