Bodrum'da evlendiler!

Oyuncu Selahattin Paşalı yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Lara Tümer ile evlendi. Bebek bekleyen çiftin mutlu anları, sosyal medyada paylaşıldı.

Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisiyle adını duyuran oyuncu Selahattin Paşalı, kız arkadaşı Lara Tümer ile dün nikah masasına oturdu.

Paşalı ile iki yıldır birliktye olan Tümer, 7 aylık hamile.

"BİR ÖMÜR BENİM AŞKLARIM"

Tümer, geçen aylarda haklarında çıkan hamilelik haberlerden kısa bir süre sonra, sosyal medya hesabından karnının belirginleştiği bir fotoğraf paylaşarak hamile olduğunu duyurmuştu.

Tümer takipçileriyle, Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu kareyi, "Bir ömür benim aşklarım" notuyla paylaşmıştı.

Yakın zamanda anne baba olmaya hazırlanan çift, dün gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Çifti mutlu gününde, aileleri ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmazken, nikahtan fotoğraflar da sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan Paşalı'nın nikahında giydiği kaftanlı beyaz takımı oldukça dikkat çekerek sosyal medyanın gündemine düştü.

Bebek doğmadan önce evlenmek isteyen çiftin nikahı Bodrum’da gerçekleşti.

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17/04/2022 14:40