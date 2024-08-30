Bodrum'da mega yat ile motoryat çarpıştı; o anlar kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ICE isimli mega yat ile AMEY lüks motoryatın çarpışması kameraya yansırken, kazada yaralanan olmadı.

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30/08/2024

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Bodrum'da mega yat ile motoryat çarpıştı; o anlar kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ICE isimli mega yat ile AMEY lüks motoryatın çarpışması kameraya yansırken, kazada yaralanan olmadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında meydan geldi. 90 metre uzunluğundaki ICE isimli mega yat, AMEY isimli lüks motoryata arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, motoryatta büyük çapta hasar meydana geldi.

Öte yandan, çarpışma anı ise başka bir teknedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, AMEY isimli motoryattakileri tahliye ederek botlara aldı.

 

Bodrumda mega yat ile motoryat çarpıştı; o anlar kamerada

 

Bodrumda mega yat ile motoryat çarpıştı; o anlar kamerada

30/08/2024 20:07
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