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Bodrum’da tatil 'keyfi': 4 kilometrelik yolu 45 dakikada kat ettiler

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04/06/2019

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Bodrum’da tatil 'keyfi': 4 kilometrelik yolu 45 dakikada kat ettiler

Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum’a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti. Bayramın 1’inci günü araçlar kilometrelerce kuyruk oluştururken, sahillerde ise adım atacak yer kalmadı. 

Bayram tatilinin ilk gününde Bodrum sahilleri de doldu taştı. Sabah erken saatlerden itibaren plajları dolduran tatilciler, denizin keyfini çıkardı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Bodrum’a gelen vatandaşlardan bazıları ilçeyi gezmeyi tercih ederken, bazıları da deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. 

(İHA)

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TAGS: bodrum, ramazan bayramı
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