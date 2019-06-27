Bodrumdaki Golf Turnuvalarında Şampiyonlar Gülay Garabli ve Hasan Garabli...

Oldukça keyifli ve bir o kadar da tempolu geçen Jeju Matchplay Bodrum Turnuvası tamamlandı. KKTC den 10 sporcunun katıldığı Kore Air ve Jeju Turizm şirketinin sponsör olduğu turnuvada bir çok ülkeden yallaşık 90 Golfçu yarışırken kadınlar Katagorisinde KKTC den 3 bayan sporcununda mücadele ettiği turnuvasının kazananı Gülay Garabli olurken, Erkekler turnuvasının kazananı ise Bodrum Golf Kulübünden Erol İslamoğlu oldu. Erkekler ve KadınlarJeju Golf Turnuvası şampiyonları Jeju Adası’na gidiş-dönüş uçak bileti ve Ekim ayında büyülü adada bir hafta tatil hediye edildi. Ayrıca Jeju Matchplay Bodrum Turnuvası’nda düzenlenen Milk Cup Kupası’nda KKTC den Erkekler katogorisinde yarışan Hasan Garabli 41 puanla birinci olurken , Yine KKTC den Cihan Aydın 39 puanla İkinci oldular.