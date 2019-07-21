Boeing 737 MAX'lar uçak mezarlığında

Etiyopya ve Endonezya'da yaşanan ve 346 kişinin hayatını kaybettiği kazaların ardından tartışma konusu olan Boeing 737 MAX tipi uçaklar, dünyanın en büyük uçak mezarlıklarından biri olan California'nın güneyindeki havaalanında görüntülendi.

Daily Mail'in haberine göre, dünyanın en büyük uçak mezarlıklarından biri olan Güney California Lojistik Havaalanı Victorville'de SouthWest Airline'a ait 35'ten fazla Boeing 737 MAX bulunuyor.

Uçaklar, MAX serisi uçaklara getirilen uçuş yasağı kaldırılıncaya dek burada tutulacak.

​Boeing'in en çok satılan uçak modeli olan 737 MAX, ekim ayında Endonezya’da Lion Havayolları uçuşunda yaşanan kazanın ardından mart ayında da Etiyopya Havayolları uçuşu sırasında düşerek toplamda 346 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olmuştu.

Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, her iki kazada da Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi'ndeki (MCAS) bir hatanın payı olduğunu kabul etmişti.