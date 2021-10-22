Boğaç Aksoy son sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Geçtiğimiz mayıs ayında lenf kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan oyuncu Boğaç Aksoy, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Hastane odasında çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Aksoy, koronavirüse yakalandığı için kök hücre tedavi sürecinin uzadığını söyledi.

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz mayıs ayında lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi sürecini yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Aksoy, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Saçlarım yine dökülecek." diyen Boğaç Aksoy, gönderisine; "Sevgili dostlarım Allah'ın izniyle son kez hastanedeyim. Kök hücre tedavisine Covid atlattığım için biraz geç başladık ama çok şükür iyiyim, bomba gibiyim. Bundan sonra sizlerin karşısında daha güzel haberler ile olmayı umuyorum.

Rabbim izin verirse 2 ay içinde geri dönüyorum! Bu zamana kadar yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Duanızı eksik etmeyin. Sizleri seviyorum, kendinize çok iyi bakın" notunu düştü.

Boğaç Aksoy, geçtiğimiz haftalarda da aynı hastalıkla mücadele eden kişilere moral vermişti:

Kök hücre tedavisine az kaldı. Sakallara bıyıklara yeniden veda edecek olsam da daha güçlü yeniden çıkacak hiçbir şey için can sıkmayın canlar. Bunlar basit şeyler... Tedavisi devam eden arkadaşlar korkmadan savaşmaya devam!

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22/10/2021 13:28