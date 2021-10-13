Boğaz ağrısına karşı 10 etkili yöntemle önleminizi alın!

Mevsim geçişlerinde sıklıkla karşılaşılan boğaz ağrısı günlük hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Konuşma güçlüğü, iletişim sıkıntıları ve yemek yerken zorlanma görülebilir. Mevsim geçişlerinde 10 sağlam önlemle boğazlarınızı koruma altına alın. İşte 10 etkili yöntemi sizler için kaleme aldık.

Konuşmakta güçlük çekiyor, yemek yerken lokmalarımızı bir türlü yutamıyoruz… Her yutkunuş da adeta bir kâbusa dönüşüyor… Sonbahar ile kış mevsiminin en yaygın sorunlarından biri olan ve yaşam kalitemizi oldukça düşürebilecek şiddete ulaşabilen “boğaz ağrısı”, yaygın inanışın aksine hastalık değil; boğazda yanma ile kazınma hissi ve yutkunmayı engelleyebilecek derecede şiddetli “ağrı” oluşturabilen hastalıkların bir belirtisi. Yaklaşık iki yıl öncesine dek boğaz ağrısı yapan hastalıklar arasında en sık viral üst solunum yolu enfeksiyonları görülürken, pandemi sürecinde ise ilk sırayı Covid-19 enfeksiyonu alıyor.

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13/10/2021 19:35