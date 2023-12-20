Boğaz ile Ciklos mevkii arasında yarın yol bakım çalışması yapılacak

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20/12/2023

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Boğaz ile Ciklos mevkii arasında yarın yol bakım çalışması yapılacak


Karayolları Dairesi'nin, Lefkoşa Girne Yolu üzerinde, Boğaz ile Ciklos mevkii arasında yarın saat 08:00'de başlatacağı yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle Girne istikametinde trafik kontrollü verileceği açıklandı.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, çalışmalar nedeniyle sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istenerek, trafiğin yoğun olduğu saatlerde sürücülerin alternatif güzergahları kullanabilecekleri belirtildi.

20/12/2023 20:50
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TAGS: Boğaz ile Ciklos mevkii arasında yarın yol bakım çalışması yapılacak
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