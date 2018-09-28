Boğaz Karakolu’nda şok ölüm!

Girne'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen soygun olayının ardından tutuklanan Ahmet Sarıkılıç hayatını kaybetti. Soygun olayının ardından tutuklanarak gözaltına alınan Ahmet Sarıkılıç’ın tutuklu bulunduğu Boğaz Karakolu’nun hücresinde kendi yaşamına kıydığı belirtiliyor. Ahmet Sarıkılıç ve 2 kişi geçtiğimiz gün Girne’de Bektaş Gıda Ltd. çalışanı Mehmet Ali Güngörmüş’ün aracının önünü kesip Güngörmüş’ü bayıltarak 198 bin 135 TL, 200 Sterlin, 402 Dolar, 195 Euro nakit para ile TEB Bankasına ait 5,855 TL meblağlı müşteri çekinin bulunduğu çantayı alıp kaçmışlardı. Olayın ardından Ahmet Sarıkılıç çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu söylemişti. Sarıkılıç’ın ölü bulunmasının arından polis ekipleri soruşturma başlattı.

Polis açıkladı

Polis Basın Subaylığı’ndan akşam saatlerinde yapılan açıklamada “24.9.2018 tarihinde Girne 'de meydana gelen soygun meselesinde (Bektaş Gıda Ltd) zanlı olarak tutuklu bulunan Ahmet Sarıkılıç (E-30), 28.9.2018 tarihinde, 18:20-18:25 saatleri arasında tutuklu bulunduğu hücrede kendini asmak suretiyle intihar ederek yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir” denildi.