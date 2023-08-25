Boğaz Piknik Alanı Temizlendi

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul'un liderliğindeki ekip, üç günlük yoğun bir çalışmanın ardından Boğaz Piknik Alanı'nı halkımıza yakışır bir şekilde temizledi. Bu özverili çalışma, bölge sakinlerine daha temiz ve keyifli bir piknik deneyimi sunma hedefiyle gerçekleştirildi.

Başkan Çelebi, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Boğaz Piknik Alanı,halkın önemli bir rekreasyon ve dinlenme noktasıdır. Bu alanın temiz ve düzenli tutulması, bölge sakinlerinin kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Üç günlük titiz bir çalışma sonucunda bu hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Temizlik çalışmalarına emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden Başkan Çelebi, "Bu projede gösterdikleri özveri ve gayret için ekip arkadaşlarıma minnettarım. Dikmen halkının daha temiz ve güzel bir çevrede zaman geçirmesine katkı sağladıkları için hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Boğaz Piknik Alanı'nın temizlenmesi, yeşil alanların bakımına ve iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmaların sadece bir örneği olarak dikkat çekiyor. Dikmen Belediyesi, halkın yaşam kalitesini artırmak için çevre düzenlemesi, temizlik ve bakım projelerine devam edeceğini belirtiyor.