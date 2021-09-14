Boğaz Piknik alanı yakınında kaza: 5 kişi yaralandı

Lefkoşa-Girne yolu, Boğaz Piknik alanı yakınlarında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Boğaz Piknik alanı yakınlarında kontrolden çıkan KF 985 plakalı araç bariyere çarparak durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nasıl oldu?

Saat 12.45 raddelerinde Lefkoşa Girne anayolunun 11-12 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Girne’de sakin 56 yaşındaki Ramazan Paksoy yönetimindeki KF985 plakalı Hyundai marka salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolu ikiye ayıran çelik bariyerlere aracının ön kısmı ile çarptıktan sonar yoluna devam edip yolun doğu kısmında dışarıya çıkıp banket kenarında bulunan çelik bariyere çarpıp durdu. Kaza sonucu araçta bulunun Gülden Paksoy 57, Merve Paksoy 23, Tuğba Paksoy 23, ve Emre Paksoy yaralandı.

Yaralılar Lefkoşa Devlet hastanesinde müşahede altına alındı





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14/09/2021 13:29