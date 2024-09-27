Boğaz-St. Hilarion yolunda yarın tırmanma yarışı yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından, yarın Boğaz-St. Hilarion yolunda, Tırmanma Şampiyonası’nın 3’üncü yarışı yapılacak.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, tırmanma yarışı yarın 13.00-16.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada, Boğaz-St. Hilarion Kavşağı ile St. Hilaron Kalesi yol güzergahının araç trafiğine kapatılacağı, ulaşımın ise alternatif güzergahtan sağlanacağı kaydedildi.

Tırmanma yarışı devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin, hem kendilerinin hem de yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.