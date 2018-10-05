Boğaz’da zincirleme kaza!

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Boğaz Kavşağı yakınlarında bugün saat 20.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 41 yaşındaki Çağda Yolçek sürdüğü HE 116 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Boğazköy kavşağı yakınlarındaki sabit radar yanına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden 25 yaşındaki Ali Gülçeken’in sürdüğü KC 800 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan KC 800 plakalı araç önünde aynı istikamete doğru seyreden 39 yaşındaki Süleyman Özsarı’nın sürüdüğü HL 570 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken trafikte kısa süreli sıkışma yaşandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraflar: Cemsu Sengun