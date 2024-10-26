Boğaziçi ENDURO Yarışı Yeni Parkurla Daha Heyecanlı
26/10/2024
KITMOK 2. Boğaziçi Lapatos ENDURO Yarışı yarın yapılıyor.
Yarış öncesi KITMOK, parkur üzerinde yoğun çalışmalar yürüttü.
Bir haftadır, iş makineleri, dozerler, ekipler parkuru hazırladı.
Hazırlıkları değerlendiren KITMOK BAşkanı Mustafa Özkgökçen, parkuru yoğun uğraşlar sonucu tamamladıklarını, bu kez çok farklı bir heyecana motosikletseverlerin tanıklık edeceğini söyledi
Boğaziçi Muhtarı Enis Akşahin de bölgenin yarış için çok heyecanlı olduğunu belirterek, herkesi yarışa davet etti.
26/10/2024 14:30