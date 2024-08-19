Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında 6 Sporcumuz Yarışacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin her yıl düzenlediği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışının bu sene 36.'sı yapılacak.

Ülkemizi 6 milli yüzücümüzün temsil edeceği yarış 25 Ağustos Pazar günü saat 10:00'da TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı yayınlanacak.Yarışma 6.5 km.olup, Kanlıca İskelesinden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkında sona erecek. Yarışmaya katılacak yüzücülerimiz şu şekilde;

Doğukan Ulaç

Osman Akkuş

Nermin Ulaç

Özgül Çetin

Hüseyin Çakır

Boran Bora

Doğukan Ulaç ın hedefi yine şampiyonluk

2018, 2022 ve 2023 Boğaziçi Yüzme Maratonu şampiyonu milli yüzücümüz Doğukan Ulaç'ın hedefi yine şampiyonluk. Ayrıca milli yüzücümüz Osman Akkuş bu maratonu 30. defa yüzecek. Diğer yüzücülermizin hedefi de bu maratonu en iyi derecelerle tamamlamak.

Yarışmaya 77 ülkeden 1419 yerli, 1417 yabancı, 869 kadın,1967 erkek, toplam 2836 yüzücü katılacak. Organizasyonu KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ve yönetimden Hasan Sapsızoğl izleyip milli yüzücülerimize destek olacak.