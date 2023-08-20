Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda birincilik Doğukan Ulaç'ın

Her sene binlerce yüzücünün iki kıtayı birleştirdiği, dünyanın Asya’dan Avrupa’ya yapılan tek yüzme yarışı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 77 ülkeden 2600’ü aşkın yüzücü, İstanbul Boğazı’nda kulaç attı ve sporcumuz Doğukan Ulaç bir büyük başarıya daha imza attı.



Doğukan geçtiğimiz yıldan sonra bu yıl da birincilik kürsüsüne çıktı, toplamda 3.kez bu başarıyı elde etmiş oldu.

Yarışta kadınlar genel klasmanda Burcunaz Narin 42 dakika 54 saniye ile birinci olurken, erkekler genel klasmanda 41 dakika 22 saniyelik derecesi ile Doğukan Ulaç birinciliği elde etti.