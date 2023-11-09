Boğaziçi’nde keyfi uygulama; Bölge halkı tepkili…

Haber Kıbrıs-Özel

Boğaziçi’nde bir eve toprak üzerinden kablo ile elektrik verilmesi bölge sakinleri tarafından tepki topladı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar bölgede yeni biten bir eve elektrik verildiğini ancak kablonun toprak üstü götürüldüğünü aktardı. Söz konusu durum Kıb-Tek kurallarına göre ‘imkansız’ olduğu belirtilirken iddiaya göre söz konusu eve gece elektrik veriliyor.

İskele’ye bağlı Boğaziçi köyünün Ali Altıntaş sokağındaki eve elektrik verilmesi ile ilgili bölgedeki vatandaşlar defalarca şikayette bulunduğunu ifade ederken Kıb-Tek kuralarına göre söz konusu kablo yerin minimum 1 metre altında olmalı.

Kıb-Tek’in kurallarına göre elektrik kablosu yerin 1 metre altında götürülecek üzerine kum serilecek ardından Kıb-Tek taşı konulacak ve yeniden kum serilerek üzeri kapatılacak. Ancak Boğaziçi bölgesinde söz konusu işlem uygulanmazken kablonun toprak üstü götürüldüğü görülüyor.

Şikayet var önlem yok

Haber Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar durumu defalarca Kıb-Tek’e şikayet ettiklerini ancak bir önlem alınmamasından yakındı. Söz konusu bölgede çocukların oyun oynadığına dikkat çeken vatandaşlar “Burada usulsüzlük var. Kıb-Tek keyfi uygulama ile elektrik veriyor. Şikayet ediyoruz göstermelik elektriği kesiyorlar akşam saatlerinde evde yine elektrik var. Kıb-Tek’e ulaşıyoruz gece kontrol uygulamamız yok yanıtını alıyoruz. Biz bölge halkı olarak kimsenin elektriksiz kalmasını istemiyoruz ama bu keyfi uygulamanın da düzeltilmesini istiyoruz” dedi. Öte yandan bölgedeki bazı vatandaşların söz konusu durum ile ilgili hukuki mücadele yoluna gittiği gelen bilgiler arasında.