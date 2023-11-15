Boğazköy - Gönyeli Anayolu'nda kaza! 2 Yaralı

Boğazköy-Gönyeli ana yolunda önündeki aracı geçmek için yolun sağına geçen bir araç, karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre saat 18.10’da oldu.

Boğazköy - Gönyeli ana yolunda Eda Eskiocak (K-27), yönetimindeki NR 200 plakalı araçla Boğazköy’den Gönyeli istikametine seyrettiği sırada, Oray Sitesi önlerinde önünde aynı istikamette seyreden ve Oray Sitesi’ne dönüşe geçen aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşıdan gelen Osman Asilkan (E-47) yönetimindeki ST 735 plakalı araçla çarpıştı.

Eda Eskiocak ile Osman Asilkan’ın tedavileri kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam ediyor.