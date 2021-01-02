Boğazköy Ağırdağ yolunda kaza bir kişi yaralandı
02/01/2021
Boğazköy- Ağırdağ yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza nasıl oldu?
Saat 21:00 sıralarında, Boğazköy- Ağırdağ yolu üzerinde, Burcu Güneşer (K-47), yönetimindeki MG 110 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun sağında durmakta olan yaya Durdana Rebbenagulyyeva (K-47)'ya çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor