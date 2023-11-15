Boğazköy kavşağında araç yangını

Girne-Lefkoşa ana yolunda, Boğazköy kavşağında, dün saat 18.00 sularında, Hasan Kemişli’nin kullanımındaki VK 685 plakalı panel van araçta yangın çıktı.

Aracın seyir halinde olduğu sırada başlayan yangının, muhtemelen motor bölümünden buzdolabına giden elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.

Yangın araç sürücüsü tarafından yangın söndürme cihazı kullanılarak ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu, aracın makine ile iç döşeme bölümü kısmen yanarak zarar gördü.