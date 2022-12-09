Boğazköy-Pınarbaşı Anayolu’nda araç yangını!

Boğazköy-Pınarbaşı Anayolu’nda bugün saat 11:30 sıralarında, Ümit Yalçın’ın kullanımındaki salon araçta yangın meydana geldi.

Boğazköy-Pınarbaşı Anayolu’nun 3’üncü kilometresi üzerinde, bugün saat 11:30 sıralarında, Ümit Yalçın’ın kullanımındaki salon araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın motor bölümü, ön tamponu ve ön sağ lastiği tamamen, ön sol çamurluğu ve lastiği ise kısmen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

Foto:Arşiv

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09/12/2022 16:07