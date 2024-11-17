Boğazköy’de 75 yaşındaki Ali Öztansu, zeytin toplarken merdivenden düşerek yaralandı

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17/11/2024

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Boğazköy’de 75 yaşındaki Ali Öztansu, zeytin toplarken merdivenden düşerek yaralandı

 

Boğazköy’de 75 yaşındaki Ali Öztansu, kızına ait evin bahçesinde, zeytin ağacına merdiven yaslayıp zeytin topladığı sırada, merdivenin geriye doğru devrilerek zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün yaşanan olayda, adı edilen kişi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kaburga kemiklerinde kırık teşhisiyle  yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste gözetim altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 

17/11/2024 11:36
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TAGS: Boğazköy’de 75 yaşındaki Ali Öztansu, zeytin toplarken merdivenden düşerek yaralandı
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