Boğazköy’de bir evde yangın çıktı! 2 yaralı

Boğazköy Oray Sitesinde bulunan Hüseyin DAĞ’ın kalmakta olduğu ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bugün saat 11:40’da yangın meydana geldi. Yangın sonucu evin üst katında bulunan 3 yatak odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar görürken alt kattaki odalar ise çıkan isten dolayı zarar gördü. Yangında ayrıca vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşan Hüseyin DAĞ ve Fidan DAĞ kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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22/05/2021 14:37