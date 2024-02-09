Boğazköy'de elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı

8 Şubat 2024 Perşembe günü, öğle saatlerinde Boğazköy'de meydana gelen bir iş kazası, meydana geldi. Olay, bir ikametgahın bahçesinde arkadaşına garaj yapımında yardımcı olan 40 yaşındaki Mehmet Sarsar'ın, bahçe üzerinden geçen elektrik hatlarına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralanmasıyla gerçekleşti.

Kazanın hemen ardından Mehmet Sarsar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada müşahede altına alındı. Polis soruşturması devam ediyor.