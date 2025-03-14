Boğazköy’de Feci Olay: 1 Yaşındaki Bebek Balkondan Düştü

Boğazköy’de bir yaşındaki çocuk evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Boğazköy'de, Lavinium Sitesinde bulunan bir dairede yaşayan bir yaşındaki Öznur Suna Bayram bugün saat 15.00 sıralarında üçüncü katta bulunan evin balkonundaki korkuluklar arasından beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Öznur Suna Bayram, Acil Durum Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.